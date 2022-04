Fünf Tage Oster-Biergarten

Direkt neben der ehemaligen Gaststätte Zum Hörsterbusch kann hier ein kühles Getränk oder eine passende Speise genossen werden. „Wir haben an allen Tagen von 11 bis 22 Uhr geöffnet – Karfreitag allerdings ohne Musik“, erzählt er. Etwa 150 Plätze für Besucher seien vorhanden. Neben allen Getränken, wie man sie aus der Tiki-Bar kenne – darunter die beliebten Cocktails – gebe es Pommes, Bratwurst, Crêpes und Eis. Am Gründonnerstag ab 16 Uhr und am Karfreitag gebe es zudem geräucherte Forellen, so Weber. Abends sorgen Feuerschalen für die passende Stimmung.

