„Für Tiere wird das eine Schreckensnacht“

Bünde

Erstmals nach drei Jahren darf in Deutschland wieder Feuerwerk verkauft werden. Jetzt können es die Bundesbürger mal wieder so richtig krachen lassen. Was für viele fester Bestandteil der Silvestertradition ist, bedeutet für Renate Siekkötter, Vorsitzende des heimischen Tierschutzvereins, jedoch eine extreme Schreckensnacht für Tiere. Und auch die Mitarbeiter des Tierheims in Bünde stellen sich auf einen Jahreswechsel mit vielen Herausforderungen ein.

Von Hilko Raske