Gaspreis steigt um 47,5 Prozent

Beträgt der Preis aktuell 5,9 Cent brutto pro Kilowattstunde (kWh), werden EWB-Kunden dann 8,7 Cent brutto pro kWh für die Produkte ElseGas Komfort, Garant und Pur bezahlen müssen – eine Steigerung von 47,5 Prozent. Das hat der EWB-Aufsichtsrat am vergangenen Montag entschieden. Auch die Preise für Wasser und Wärme werden angepasst. Beim Strom ändert sich jedoch erst mal nichts, langfristig geht die EWB aber auch hier von einer leichten Preisanpassung aus.

„Ich bin seit 25 Jahren für Stadtwerke tätig – eine solche Entwicklung habe ich aber noch nie erlebt“, sagt EWB-Geschäftsführerin Dr. Marion Kapsa. Und auch Vertriebsleiter Thomas Beschorner spricht von historisch hohen Preisen, die für die ganze Branche eine Herausforderung darstellen.

Wesentlicher Treiber für die geplante Gaspreiserhöhung seien die Beschaffungspreise, betont Kapsa. Die Preise für Erdgas hätten sich an den Großhandelsmärkten innerhalb der vergangenen Monate vervielfacht. Die Ursache für diese Entwicklung sei ein Zusammentreffen mehrerer preistreibender Faktoren: „Die weltweit gestiegene Nachfrage nach Erdgas im Zuge der konjunkturellen Erholung nach der Corona-Pandemie sowie die erhöhte witterungsbedingte Nachfrage wegen des ungewöhnlich langen Winters spielen hier eine Rolle“, führt die EWB-Geschäftsführerin aus. Hinzu komme, dass es bei bei den erneuerbaren Energien im wahrsten Sinne des Wortes ein Flaute gegeben habe, ergänzt Beschorner. „Für Windräder hat es zeitweilig einfach zu wenig Wind gegeben“, der Vertriebsleiter.

Ebenfalls keinen Einfluss habe die EWB auf die Erhöhung der gesetzlichen Umlagen wie die CO2-Steuer. Diese sei in diesem Jahr erstmals von der Bundesregierung durch das Brennstoffemissionsgesetz eingeführt worden und habe bereits zum Jahresbeginn 2021 zu einer Erhöhung des Gaspreises in ganz Deutschland um 0,54 Cent (brutto) je Kilowattstunde (kWh) geführt.

Die Entwicklung am Markt mache also eine Anpassung des Gaspreises zwingend notwendig, so Kapsa. „Wirft man einmal einen Blick auf Vergleichsportale im Internet, wird man feststellen, dass praktisch kein Anbieter mehr Gas für unter 10 Cent pro Kilowattstunde anbietet“, relativiert Beschorner die Preisanhebung der EWB.

Bei einigen Discountanbietern habe die aktuelle Situation bereits zu Geschäftsaufgaben geführt. Manche versuchten auch schon, aktiv Kunden loszuwerden und kündigten die Belieferungsverträge. „So etwas kann uns als solide wirtschaftendes lokales Energieunternehmen nicht passieren. Vor allem deshalb nicht, weil unsere Beschaffungsstrategie bei der EWB deutlich langfristiger und weniger auf Spekulationen basiert als bei Discountanbietern“, erläutert Kapsa. Kunden, denen von anderen Anbietern gekündigt wurde, werden letztlich von der EWB als örtlicher Grundversorger aufgefangen. In den vergangenen Wochen wurden laut der Geschäftsführerin deshalb schon 46 Kunden von der EWB aufgenommen.

Während viele Discountanbieter versuchten, ihre Energie äußerst kurzfristig an den so genannten Spotmärkten einzukaufen, agiere die EWB mit einer langfristigeren Strategie. Die EWB kaufe teilweise über mehrere Monate und Jahre verteilt die Energie ein, um so die üblichen Preisschwankungen am Markt etwas auszugleichen. „Auf diese Weise treffen uns solche Preisexplosionen natürlich auch, aber wir können sie etwas abfedern“, erklärt Beschorner.

Die EWB reagiert also auf die enorme Verteuerung im Großhandel. Und was passiert, wenn die Preise wieder sinken? „Sobald wir wieder eine Möglichkeit zur Preissenkung sehen, werden wir diese auch durchführen – so wie wir es zuletzt 2020 gemacht haben“, verspricht Geschäftsführerin Kapsa allen Gaskunden.