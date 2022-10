Geschäfte in Bünde bis  22 Uhr geöffnet

Zur letzten langen Einkaufsnacht in diesem Jahr hat sich der innerstädtische Einzelhandel etwas Besonderes einfallen lassen: Mit einem Gewinnspiel in Form einer kleinen Schnitzeljagd soll der neue „Mein-Bünde-Gutschein“ erstmals prominent in Szene gesetzt werden.

Letztes Late-Night-Shopping in diesem Jahr am 21. Oktober

Die Geschäfte bleiben an diesem Freitag, 21. Oktober, bis 22 Uhr geöffnet, und die Besucher und Besucherinnen können sich auf ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm freuen. „Feier und Abend“ lautet das Motto dieses finalen Late-Night-Shoppings 2022, das nicht nur entspanntes Einkaufen in Überlänge, sondern auch Musik von drei DJs, Kleinkunst, LED-Fassadenbeleuchtung, atmosphärisches Kerzenlicht, eine Feuershow sowie eine große Getränke- und Imbissauswahl in der Fußgängerzone zu bieten hat.

Neuer Gutschein

Im Fokus liegt dabei auch der neue, seit gut einem Monat verfügbare „Mein-Bünde-Gutschein“. Zum Weihnachtsgeschäft 2015 hatten die in der Handel Bünde GbR organisierten Kaufleute in Kooperation mit dem Stadtmarketing erstmals die praktischen Geschenkalternativen ins Leben gerufen. Diese „Gutscheine für Bünde“ waren von Beginn an ein großer Erfolg, wie Ralf Grund vom Stadtmarketing betont: „Ziel war und ist es, Kaufkraft in der Stadt zu halten und den lokalen Einzelhandel zu unterstützen.“

Die neuen „Mein-Bünde-Gutscheine“ im Scheckkartenformat sind quasi die nächste Evolutionsstufe, bieten sie doch alle bisherigen und darüber hinaus viele weitere Vorteile. Sie sind beispielsweise digital aufladbar, und es können jetzt Wunschbeträge zwischen 10 und 250 Euro gewählt werden. Die alten Gutscheine behalten ihre Gültigkeit und laufen spätestens mit Ende des Jahres 2025 aus. Alle weiteren Informationen unter: mein-buende.de.

Gewinnspiel

Um das neue Gutscheinangebot bekannter zu machen, veranstaltet der Bünder Handel beim Late-Night-Shopping ein Gewinnspiel, bei der sich die Teilnehmer auf der Suche nach drei Worten machen müssen – richtig zusammengesetzt, ergeben diese dann die Lösung. „Zu finden sind die Worte an den drei DJ-Bühnen auf dem Tönnies-Wellensiek-Platz, auf Höhe der Wehmstraße und auf dem Rathausplatz – also einmal quer durch die Innenstadt“, sagt Christoph Lanvers, Beiratsmitglied der Handel Bünde GbR.

Feuershow und Walkacts

Gehören ebenfalls zum Programm: Stelzenläufer und Walkacts. Foto: Stadtmarketing/Karl-Hendrik Tittel

Zu gewinnen gibt es die neuen Gutscheine mit den Geldwerten von einmal 150 Euro, zweimal 50 Euro, fünfmal 20 Euro sowie zehnmal 10 Euro. Neben den individuellen Aktionen der Einzelhändler vor und in den Geschäften, wie beispielsweise „kleine Schlemmereien in Form von Fingerfood und diversen Drinks“ sowie „einer Vielzahl von aufgestellten Kerzen“, wird in der gesamten Fußgängerzone allerhand los sein. Am Museumsplatz ist die Tiki-Bar mit einer großen Getränkeauswahl zu finden – auch heiße Cocktails werden angeboten. LED-Lichtinstallationen an einigen Fassaden entlang der Eschstraße sorgen den Abend über ebenso für Schauwerte wie Stelzenläufer und Walkacts. Ein Highlight ist die Feuershow um 21 Uhr vor „Die alte Orth“ mit Mitgliedern des Hildesheimer Künstlerkollektivs „Hochkant“.