Turbointernet für Hunnebrock kommt

Glasfaser Nordwest, das Gemeinschaftsunternehmen von EWE und Telekom, hat angekündigt, seine Ausbaumaßnahmen in der Stadt Bünde nochmals zu erweitern.

Glasfaserausbau in Bünde schreitet voran

„Wir schließen an den bisherigen Ausbau an und werden mit dem Stadtteil Hunnebrock ein weiteres Gebiet mit Glasfaser versorgen“, gibt Sascha Zink, Leiter Kommunales und Politik von Glasfaser Nordwest, bekannt.

Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger freut sich über die nächste Erweiterung von Glasfaser Nordwest: „Ich freue mich, dass es in Bünde beim Thema Glasfaser vorangeht. So ein Anschluss gehört für mich wie Strom, Gas und Wasser inzwischen zur Grundversorgung. Vor allem in den letzten Jahren hat sich gezeigt, wie wichtig heutzutage eine schnelle und stabile Internetverbindung im Alltag ist.“

Mehr als 11.700 Glasfaseranschlüsse für Bünde

Glasfaser Nordwest hat sich das Ziel gesetzt, mindestens 1,5 Millionen Haushalte und Unternehmen im Nordwesten Deutschlands eigenwirtschaftlich mit Glasfaser zu versorgen. Mit einem Volumen von mehr als 11.700 Glasfaseranschlüssen in insgesamt vier Ausbaugebieten ist der weit fortgeschrittene Infrastrukturausbau in Bünde ein wichtiges Projekt für Glasfaser Nordwest.

Netzbau läuft in Ennigloh zufriedenstellend

Das Unternehmen hat bereits im Winter 2021 angekündigt, Bünde-Spradow auszubauen. Einige Monate später folgte die Erweiterung auf die Gebiete Südlengern und Ennigloh. Der Verteilnetzbau läuft hier zufriedenstellend und ohne große Probleme auf Hochtouren. Jetzt ist der Stadtteil Hunnebrock an der Reihe. Glasfaser Nordwest hat geplant, mit dem Bau des Verteilnetzes im Laufe der nächsten Monate zu starten. Auf öffentlichem Grund wird eine komplexe, unterirdische Infrastruktur geschaffen.

Vermarktung in Hunnebrock ab 1. Juni

Sobald die Infrastruktur ausgebaut ist, folgt der Hausanschluss. Glasfaser Nordwest stellt das Netz allen Telekommunikationsanbietern zur Verfügung. Aus diesem Open-Access-Ansatz resultiert, dass Interessierte zwischen verschiedenen Anbietern und Produkten frei entscheiden können. Vermarktungspartner in Bünde sind weiterhin EWE und Telekom. Die Vermarktung in Hunnebrock startet ab 1. Juni.