Glasfasernetz in Bünde wird erweitert

Surfen ohne Störungen und Unterbrechungen sind nur wenige Anforderungen der modernen Gesellschaft. Hierfür wird vor allem eins benötigt: Bandbreite. In Bünde Südlengern und Ennigloh werden nun knapp 6.600 weitere Haushalte und Unternehmen in den Genuss eines Glasfaseranschlusses kommen.

Schnelle Leitungen für knapp 6.600 weitere Haushalte in Südlengern und Ennigloh

Glasfaser Nordwest verdoppelt sein Ausbautempo in der Stadt Bünde und erschließt Südlengern und Ennigloh.

Glasfaser Nordwest, das Gemeinschaftsunternehmen von EWE und Telekom, erhöht sein Ausbautempo und wird in der zweiten Jahreshälfte mit dem Ausbau starten. Damit steigt nach Unternehmensangaben das Volumen auf mehr als 9.300 Glasfaseranschlüsse.

„Nach unserem bisherigen Ausbauerfolg in Bünde haben wir uns dazu entschlossen, die Geschwindigkeit zu verdoppeln und zwei weitere Gebiete in der Stadt zu erschließen“, berichtet Andreas Mayer, Geschäftsführer von Glasfaser Nordwest. „Dadurch werden wir die Stadt mit vielen weiteren FTTH-Glasfaseranschlüssen ausstatten. Wir sind uns sicher, dass Bünde mit diesem Netz für viele Jahrzehnte in Sachen digitale Infrastruktur abgesichert ist.“

Bisher wird an 2700 Anschlüssen in Spradow gearbeitet

Auch Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger begrüßt die Entscheidung des Infrastrukturanbieters: „Ich freue mich, dass es in Bünde zum Thema Glasfaser vorangeht. So ein Anschluss gehört für mich wie Strom, Gas oder Wasser inzwischen zur Grundversorgung. Homeoffice und Homeschooling haben Grenzen aufgezeigt, die wir schnellstens überwinden müssen.“

Glasfaser Nordwest ist bisher in Spradow tätig. In diesem Teil der Stadt arbeitet das Unternehmen bereits an über 2.700 Haus- und Unternehmensanschlüssen. Anwohnerinnen und Anwohner können hier bereits seit dem 1. März einen Glasfaseranschluss und -tarif bei den Vermarktungspartnern Telekom und EWE bestellen.