Weihnachtsmarkt in Bünde geht in die Verlängerung – Fast alle Buden bleiben stehen

Bünde

Während die Adventsmärkte in anderen Städten schon längst abgebaut sind, geht das „Weihnachtliche Bünde“ in die Verlängerung: Glühwein, Eierpunsch und gebrannte Mandeln gibt‘s an den Schaustellerbuden in der Innenstadt erstmals bis zum 15. Januar.

Von Hilko Raskeund Daniel Salmon