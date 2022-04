Statt Frühlingserwachen fallen Schneeflocken auf die ersten Kirschblüten: Ausgerechnet zum Start in die Bünder Veranstaltungssaison beschert die vom Deutschen Wetterdienst ausgerufene „Rache des Winters“ der ersten langen Einkaufsnacht und dem Food-Truck-und-Craft-Beer-Festival eisige Temperaturen. Ein Reinfall sind die Events aber trotzdem nicht.

Trotz Wintereinbruchs viel gute Laune beim Late-Night-Shopping und Food-Truck-und-Craft-Beer-Festival in Bünde

Insbesondere nach dem Sonnenscheinrekord im März ist der knackige Wintereinbruch mit Schnee und bitterkalten Windböen natürlich das Thema am Freitag. Diejenigen, die sich mit Schal und Mütze in die Innenstadt gewagt hatten – und das waren mehr als man angesichts der Wetterbedingungen vermuten würde –, nehmen es größtenteils mit Humor.

„Endlich ist wieder etwas los in Bünde, wir machen es uns mit heißen Getränken gemütlich und freuen uns, dass wir Freunde und Bekannte treffen“, sagt Jana Schlehahn. Das kann Tim Diestelhorst nur bestätigen: „Wir trotzen dem Wetter – und Glühwein im April ist ja auch etwas Besonderes.“

Ruhige Töne auf dem Tönnies-Wellensiek-Platz

Solcher Art Zweckoptimismus legen auch die Musiker an den Tag. So überrascht der Sänger und Gitarrist Chris Blevins die Besucher im Schneetreiben mit einer humorvollen Kurzversion des Weihnachtsklassikers „Jingle Bells“, bevor er rockige Akkorde anschlägt. Unermüdlich in der Fußgängerzone unterwegs ist die Dortmunder Party- und Akustik-Coverband „The Poor Boys‘n‘Girls“, die für ihren Einsatz an jeder Stelle verdienten Applaus bekommt.

Spielfreude im Schneeregen: Die mobile Party- und Akustik-Coverband „The Poor Boys'n'Girls“ aus Dortmund verbreitet in der gesamten Fußgängerzone gute Stimmung. Foto: Karl-Hendrik Tittel

Etwas ruhiger geht es auf dem Tönnies-Wellensiek-Platz zu, wo die Herforder Akustikpopband „Scheel“ spielt. Und mit „ruhiger“ ist in erster Linie die Besucherfrequenz gemeint. Denn zum gemütlichen Bummeln ist kaum jemanden zumute, was bedeutet: Wer in der oberen Hälfte der Fußgängerzone und auf dem Tönnies-Wellensiek-Platz unterwegs ist, ist dort zumeist zielgerichtet hingegangen.

Bedingt durch das scheußliche Wetter, dürfte so manchem Besucher also die eine oder andere Köstlichkeit entgangen sein. An einer üppigen Auswahl mangelt es nicht: von Wildschweinbratwurst, Burger oder Churros bis hin zu regionalen Bieren oder hippen Limonaden – und eben Glühwein.

Händler mit dem Umsatz zufrieden

Und wie läuft es bei der langen Einkaufsnacht in den Geschäften? „Die Frequenz ist heute wenig verwunderlich nicht so stark wie sonst beim ‚Late-Night-Shopping‘, aber wir sind in Anbetracht des Wetters mit dem Umsatz durchaus zufrieden“, bilanziert Laura Kemena vom Fashionstore.

Und in ihrer Funktion als Beiratsmitglied der „Handel Bünde GbR“ betont sie, dass sich die Eventkombination Essen und Einkaufen generell sehr gut anbiete. Für das Wetter könne niemand etwas, daher sei es schön zu beobachten, dass die meisten Kunden gut gelaunt in die Läden kämen.