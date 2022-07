Gründer des Bünder Eiscafés Roma gestorben

Dass die Eisdiele ausgerechnet an der Eschstraße in Bünde ihren Platz gefunden hat, ist dem Zufall zu verdanken. Alberto Pacini arbeitete in der Eisdiele seiner Schwester in Hildesheim. Auch er wollte sich selbstständig machen und war auf der Suche nach einem geeigneten Ort. „Ich bin 1962 durch verschiedene Städte gefahren und habe mich sofort in Bünde verliebt“, erinnerte sich Pacini, der 2012 – damals schon in Rente in seiner italienischen Heimatstadt Lucca – wieder nach Bünde kam, um das 50-jährige Jubiläum der Eisdiele zu feiern. Der Name des Eiscafés ist allerdings nicht dem Zufall zu verdanken. „Unser Café in Hildesheim heißt auch Roma – der Name ist also eine Art Glücksbringer.“ Als erster Italiener kam Alberto Pacini 1962 in die Stadt an der Else. Eis war damals nach etwas ganz Besonderes und schon fast Exotisches. Aber die Bünder liebten ihn und sein Eis sofort.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet