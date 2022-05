Grundschulen in Bünde suchen Lehrkräfte für ukrainische Schüler

Bünde

An der Grundschule Bünde-Mitte werden die ukrainischen Schüler in den regulären Unterricht eingebunden. Sie bekommen aber auch extra Sprachförderung, um die deutsche Sprache zu lernen. Bisher wird das von den bereits vorhandenen Lehrern übernommen. Nun wird eine zusätzliche Kraft gesucht - auch an anderen Grundschulen.

Von Angelina Zander