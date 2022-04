Ist die Grünphase der Fußgängerampel am Verkehrskreisel im Spradower Ortszentrum zu kurz? Ein Gutachter soll nun die Situation an der Lichtzeichenanlage unweit der örtlichen Grundschule genau unter die Lupe nehmen. Darauf haben sich die Mitglieder des Bünders Verkehrsausschusses verständigt.

Verkehrssituation in der Nähe des Spradower Verkehrskreisels unter der Lupe

Auf Antrag der Grünen wird die Situation an der Fußgängerampel an der Lübbecker Straße nun überprüft.

Die Grünen-Fraktion hatte die Angelegenheit auf die Agenda des Fachgremiums gehoben. In einem Antrag hatten sie gefordert, die Grünphase der Fußgängerampel für Fußgänger um 4 auf dann 12 Sekunden zu verlängern. Zusätzlich – so die Idee der Ökopartei – solle der Fußgängerüberweg durch bauliche Maßnahmen so gestaltet werden, dass er für alle Verkehrsteilnehmer deutlich erkennbar ist.