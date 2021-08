Herforder Grüne fragen: „Reicht das?“

Während Bürgermeister Tim Kähler auf den Ankauf mobiler Luftfilteranlagen für Kitas und Schulen verzichten will, fordern die Grünen weiterhin den Ankauf solcher Geräte.

In der Sondersitzung des Betriebsausschusses der Immobilien- und Abwasser GmbH (IAB) am 25. August wollen die Kommunalpolitiker darüber diskutieren, ob Luftfilteranlagen für Kitas und Schulen angeschafft werden sollen.

Ratsherr Herbert Even bewertete die am Wochenende vorgestellten Pläne der Stadt zur besseren Belüftung von Kita- und Klassenräumen zwar als „Schritt in die richtige Richtung“, gleichzeitig hält er aber auch die Anschaffung von mobilen Luftfilteranlagen für notwendig.