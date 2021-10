HerPhi statt OWL-Forum?

Eine Initiative um die Mitglieder der Interessen- und Standortgemeinschaft (ISG) Radewig und der Herforder FDP spricht sich für den Bau eines Kulturzentrums am Janup aus. Statt eines OWL-Forums am heutigen Standort des Stadttheaters werben sie für den Bau eines „HerPhi“, eines Hauses für die Nordwestdeutsche Philharmonie sowie die Kunst.

Initiative in Herford wirbt für den Bau eines Kulturzentrums am Janup – „Wandel in der Innenstadt Rechnung tragen“

„Wobei HerPhi zunächst nur ein Arbeitstitel ist“, wie Hans Koch von der ISG Radewig betont. Während der Standort Stadttheater (Hansastraße/Mindener Straße) für den Bau eines OWL-Forums geprüft wird, werben die Initiatoren des HerPhi für ein Umdenken in der Frage. Das neue Haus sollte in ihren Augen in erster Linie die Heimat des Orchesters sein, gleichzeitig müsste das Theater am jetzigen Standort saniert werden.