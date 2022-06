Hettich: Baustart für XXL-Produktionshalle in Bünde

Bünde/Kirchlengern

Jetzt geht‘s los: Der heimische Hettich-Konzern hat mit der Grundsteinlegung den Baustart einer neuen XXL-Produktionshalle am Unternehmensstammsitz in Bünde/Kirchlengern eingeläutet. 30 Millionen Euro investiert der weltweit agierende Hersteller von Möbelbeschlägen in das riesige Gebäude – und macht sich so fit für die Zukunft.

Von Daniel Salmon