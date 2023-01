Hier dreht sich alles ums Mountainbike

Neues Fachgeschäft in Bünde eröffnet

Bünde

Sie sind seit Jahren mit ihren Mountainbikes unterwegs, haben auf zwei Rädern die Alpen und den Harz erkundet, außerdem an den deutschen Downhill-Meisterschaften teilgenommen. Jetzt haben sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht: Marcel Horz (37) und Renan Dinibütünoglu (35). An der Wasserbreite in Bünde haben sie ihr eigenes Fahrradgeschäft eröffnet, das alles rund um Mountainbikes (MTB) anbietet.

Von Hilko Raske