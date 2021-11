Hier sind Martinssänger unterwegs

Wegen Corona bieten auch in diesem Jahr nur einige CVJM-Ortsverbände im Bünder Land Laternenumzüge an

Bünde

Traditionell laden die verschiedenen CVJM-Ortsvereine im Bünder Land am 10. November zum Martinssingen mit Laternenumzügen ein. Wegen der immer noch anhaltenden Pandemielage beteiligen sich an diesem Mittwoch aber nicht alle Gruppen an der Aktion.