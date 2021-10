Holocaust verharmlost

Wegen des Verdachts auf Volksverhetzung in vier Fällen hat sich am Montagmorgen ein Bünder (43) vor dem Amtsgericht Bünde verantworten müssen. Nach Aussage der Staatsanwaltschaft Bielefeld handelt es sich bei dem Mann um einen bekannten Rechtsradikalen.

Bünder in einem Fall wegen Volksverhetzung zu Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro verurteilt

Vor dem Amtsgericht Bünde ist ein 43-Jähriger wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro verurteilt worden.

Von 2016 bis 2019 soll der Bünder – er ist nicht vorbestraft – in den sozialen Netzwerken bestimmte ethnische und religiöse Gruppen beschimpft und so zum Hass gegen diese Gruppen aufgestachelt haben, so die Staatsanwältin bei der Verhandlung im Amtsgericht. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes durch den Staatsschutz im vergangenen Jahr waren zudem Speichermedien beschlagnahmt worden, auf denen sich unter anderem Bilder von Angehörigen der Wehrmacht und der Waffen-SS befunden hatten.