Holsen bekommt eigenen Weihnachtsmarkt

Bünde

Bei den Holsern dürfte es in guter Erinnerung geblieben sein: das Bansenfest, das vor Jahren auf Holtkamps Hof an der Rödinghauser Straße 190 gefeiert wurde. Seit August des vergangenen Jahres ist auf dem Hofgelände der Pflege- und Betreuungsdienst „Up de Heid“ beheimatet. Und der möchte die Tradition eines Ortsfestes wieder aufleben lassen – und zwar in Form eines Weihnachtsmarktes.

Von Hilko Raske