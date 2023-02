Ehrenamtler unterstützen Familien todkranker Kinder

Fakt ist: Bundesweit leiden mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche an einer Erkrankung, an der sie frühzeitig sterben. Um die jungen Menschen und ihre Angehörigen zu unterstützen, war 1990 der Deutsche Kinder- und Hospizverein in Olpe gegründet worden – und zwar von Familien, die ein ähnliches Schicksal teilten. 30 Standorte gibt es in Deutschland mittlerweile.

