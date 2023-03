Bald soll auf Bündes Friedhöfen ein Hundeverbot gelten. Das macht Hundebesitzer André Dombrowski sauer. Er kann nicht nachvollziehen, dass die Stadt es Menschen nicht mehr ermöglichen will, ihre Angehörigen auf dem Friedhof mit dem geliebten Haustier zu besuchen.

Seine Hündin Emma soll nach der neuen Friedhofssatzung nicht mehr auf das Gelände in Bünde dürfen. Das macht André Dombrowski sauer.

„Ich wohne ganz in der Nähe des Friedhofs am Nordring und bin da selber oft mit meiner Hündin Emma unterwegs. Ich sehe regelmäßig ältere Frauen, die mit ihrem Hund zu einem Grab gehen“, sagt der 51-Jährige. Manche seien nicht mehr gut zu Fuß, sie hätten wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit, viel weiter zum Gassigehen zu laufen. Für manche von ihnen sei der Weg über den Friedhof der kürzeste, um in die Stadt zu kommen.

Und alle, die er regelmäßig auf dem Friedhof mit ihren Hunden treffe, würden den Kot ihrer Tiere aufsammeln. Er habe das jetzt bewusst mehrere Tage beobachtet.

Zum Hintergrund des geplanten Hundeverbots: In einem Testversuch wurde Hundebesitzern in Bünde 2015 erlaubt, ihre Vierbeiner auf den Friedhof mitzunehmen. Bis dahin war es in der Zigarrenstadt untersagt. Die Stadt bewertet den Versuch allerdings als gründlich gescheitert. „Viele Besucher beklagen sich über die Hinterlassenschaften der Vierbeiner“, heißt es seitens der Stadt. Gleiches hätten Garten- und Landschaftsgärtner festgestellt.

Härtere Strafen gefordert

Der kaufmännische Angestellte ist selber sehr penibel. Wenn sein Labrador-Englische-Bulldoggen-Mix sein Geschäft erledigt, sammelt er es direkt auf. „Ich finde es selber nicht lustig, wenn man in einen stinkenden Haufen tritt“, sagt er. Er sei der Meinung, dass die Strafen für das Liegenlassen der Haufen angezogen werden müssten. „Es wäre ok für mich, wenn da 1500 Euro fällig würden. Oder es eine Pflicht gäbe, Kotbeutel mitzuführen. Wer keinen dabei hat, zahlt ein Bußgeld“, findet er.

Die Zeile der Friedhofsordnung, in der das Hundeverbot bis 2015 stand, wurde entfernt. Bald dürfte sie wieder zu lesen sein. Foto: Kathrin Weege

Dombrowski ärgert sich, dass in der Nähe des Kriegerdenkmals am Friedhof am Nordring quasi ein echtes Klo installiert wurde. „Da liegen Haufen und Taschentücher - und ich bin mir sehr sicher, dass es sich hier um menschliche Hinterlassenschaften handelt“, hat der Bünder wiederholt beobachtet. Überhaupt würden die Bürger mehr Dreck und Müll hinterlassen als es Hunde täten. André Dombrowski: „Da liegen immer wieder Flaschen, Masken, Taschentücher, Essensreste, Unterwäsche oder Schuhe. Und natürlich sind auch Katzen, Igel und andere Tiere auf dem Friedhof unterwegs und hinterlassen Kot. Aber darum geht es mir hier gar nicht.“

Hunde auf Friedhöfen in der Großstadt

Viele Friedhöfe seien inzwischen grabtechnisch ausgedünnt, gerade der Feldmarkfriedhof habe parkähnlichen Charakter. Warum sollte man hier nicht mit seinen Tieren spazieren gehen dürfen? Dass die Hunde dann angeleint seien, sei doch selbstverständlich, weil auch vorgeschrieben. „Man könnte auch Rasenflächen für Vierbeiner sperren“, schlägt er vor. In Großstädten sei es gang und gäbe, dass man auch mit seinem Hund auf den Friedhof gehen dürfe.

Hunde beziehungsweise ihre Besitzer zahlen Steuern, da will es sich Dombrowski nicht nehmen lassen, mit seiner Emma auch mal über den Friedhof in seiner Nachbarschaft zu gehen. „Es gibt schwarze Schafe unter den Haltern? Aber sicher gibt es die! Aber warum die Mehrheit der pflichtbewussten Halter deswegen bestrafen?“, ärgert er sich. Und: Würden die Leute nicht mehr auf dem Friedhof Gassi gehen dürfen, würden sie auf den Elsedamm oder den Steinmeisterpark ausweichen.

Wer hat sich über Exkremente beklagt?

„Mich würde interessieren, warum die Stadt die achtjährige Testphase als gescheitert bewertet. Wurden Umfragen gemacht? Wurden Hinterlassenschaften statistisch erfasst? Oder hat man lediglich Mitarbeiter der zuständigen Landschaftspflege befragt, die dann über tierische Exkremente berichtet haben?“, hinterfragt der Bünder.