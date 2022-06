Hundesteuer: Politiker in Bünde gegen saftige Erhöhung

Hundebesitzer in Bünde können aufatmen: Die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene, teils drastische Erhöhung der Hundesteuersätze ist – zumindest vorerst – vom Tisch.

Kritik an von Verwaltung vorgeschlagener Tarifanhebung – Ratsfraktionen sollen Angelegenheit zunächst intern beraten

Im Hauptausschuss positionierten sich am Montagabend alle Ratsparteien gegen den Vorschlag aus dem Rathaus. „Man kann über eine moderate Erhöhung nachdenken. Aber eine Anhebung von 50 Prozent und mehr ist indiskutabel“, so Martin Lohrie (FDP). Die komplette Angelegenheit wurde zur Beratung zurück in die Fraktionen verwiesen.