Im Mittelpunkt steht das Wasser

Er geht in die dritte Runde: der Wettbewerb „Bünde Biennale“, der sich inzwischen zu einer festen Größe für Plakatkünstler weltweit gemausert hat. Stand 2021 noch das Thema „Glück “im Mittelpunkt, soll es diesmal „Wasser “sein. Dabei wollen sich die Organisatoren in der dritten Auflage nicht nur auf Plakate beschränken, sondern eine Vielzahl von Aktionen rund ums Wasser bieten.

Die Organisatoren und Jurymitglieder eröffneten am Donnerstag den Plakatwettbewerb der „Bünde-Biennale 2023“ (v.l.) Kulturamtsleiter Ralf Grund, Christian Kowalewsky, Laura Burchert, Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger, Thomas Clausing und Daniel Meier

Den Startschuss für diesen künstlerischen Wettbewerb hat der Kulturausschuss der Stadt Bünde gegeben. Wie groß das Interesse an der Veranstaltungsform ist zeigen die Zahlen von der letzten Biennale. So wurden 2021 600 Entwürfe aus 21 Ländern eingereicht. Für dieses Jahr erwarten die Veranstalter mit bis zu 1000 Beiträgen. Davon werden allerdings nur etwa 30 Werke von einer Jury ausgesucht und in einer öffentlichen Ausstellung zu sehen sein.