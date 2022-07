In Bünde werden Obst und Gemüse gerettet

Bünde

Die Gurke ist zu krumm und die Erdbeeren kommen nicht rechtzeitig zur Werbeaktion an: Tag für Tag landen Tonnen an Lebensmitteln, die noch genießbar sind, im Müll. Und zwar oft, bevor sie den Handel überhaupt erreichen. Muss das sein? Nein, meint das im Juni 2021 in Bielefeld gegründete Startup „We Fresh“ und hat das „Obst verbindet“-Konzept entwickelt. Eine, die dieses Konzept seit einem Jahr in Bünde umsetzt, ist Frederike Nüssing (38).

Von Hilko Raske