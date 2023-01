Inklusive Politikgruppe fordert Bordsteinabsenkung

In einem Vor-Ort-Gespräch an der Bushaltestelle Kleiststraße, vor der Betriebsstätte Hunnebrock der Lebenshilfe Lübbecke, führte die Gruppe die Probleme beim Ein- und Aussteigen praktisch vor. Ihre Kritikpunkte: Es fehlen Bordsteinabsenkungen; auf der Seite, die der Werkstatt gegenüber liegt, ist der Bürgersteig zu schmal. Hier können Rollstühle nur schwer gewendet werden.

Volker Beinke von der Stadt sagte zu, er wolle prüfen, ob Mittel für eine Nachbesserung zur Verfügung gestellt werden könnten.

Thematisiert wurden auch die Beseitigung von Beschädigungen in Bussen, das Nichtabsenken der Busse und das Nicht-Anfahren von Haltestellen. Die ÖPNV-Experten erläuterten zudem, warum nicht an allen Haltestellen beidseitig Überdachungen installiert wurden. An den Seiten, wo Fahrgäste überwiegend aussteigen, wurde nämlich auf eine Überdachung verzichtet. Das hält auch die Politikgruppe für ökonomisch.

Hinweistafeln tiefer anbringen

Die Mitglieder der Politikgruppe regten an, dass Hinweistafeln an Haltestellen in einer Höhe angebracht werden, die auch von Rollstuhlfahrenden erreicht werden kann. Die Vertreter der BVO sagten zu, in der nächsten Teamsitzung der Busfahrer über das Gespräch zu berichten und die Anregungen mitzuteilen.

„Insgesamt wurde deutlich, wie hilfreich ein persönlicher Austausch ist“, resümierte Gruppen-Sprecherin Ulrike Kowalewsky. Die Möglichkeit Fragen stellen zu können, auch von den Problemen der Busfahrer zu erfahren, schaffe Verständnis. Alle Teilnehmenden waren sich einig, auch weiterhin im Austausch bleiben zu wollen.