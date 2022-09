Bünde: „Jeder soll selbst entscheiden können, ob er Fleisch isst“

Bünde

Darf eine Kita auf einem Bauernhof betrieben werden, auf dem auch Nutztiere geschlachtet werden? Nein, sagen die Linkspartei-Mitglieder Alexander Kalteis und Inez Deja und nehmen die DRK-Bauernhof-Kita in Bünde in den Blick. Zu Wort melden sich in der Sache nun auch die Betreiber des Erlebnishofs Steckenpferd, auf dessen Areal die Tagesstätte beheimatet ist.

Von Hilko Raske