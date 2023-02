Jugendgästehaus in Rödinghausen wird Zuhause auf Zeit

Kreis Herford

Neue Gäste sind im Jugendgästehaus in Rödinghausen nichts Ungewöhnliches. Hier spazieren Klassen ein und aus. Dass aber einzelne Kinder und Jugendliche hier her kommen, ist ungewöhnlich. Doch genau das wird in einigen Tagen passieren. Der Kreis Herford erwartet vier minderjährige, unbegleitete Geflüchtete.