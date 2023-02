Jugendliche randalieren am Bünder Rathaus

Bislang Unbekannte haben am vergangenen Samstagabend am Bünder Rathaus randaliert – und einen Schaden im dreistelligen Euro-Bereich verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge am 18. Januar gegen 22.30 Uhr beobachtet, wie mehrere Jugendliche vor dem hinteren Eingang des Verwaltungsgebäudes an der Ortstraße standen und immer wieder mit den Füßen gegen einen dortigen Edelstahlpfosten, in dem auch der automatische Öffner für die Rathaustür verbaut ist.

Der Mann verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, hatte sich die Jugendlichen bereits in Richtung Bahnhofstraße davongemacht. Der Edelstahl- pfosten, auf den sie eingetreten hatte, hatte sich aus seiner Verankerung im Kopfsteinpflaster gelöst und war zu Boden gekracht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Randalierern verlief ergebnislos.

Die Polizei bittet um Hinweise auf die möglichen Täter unter der Telefonnummer 05221/8880