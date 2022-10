Kämpfer für Barrierefreiheit und Teilhabe

Seit 25 Jahren kämpfen sie in der Elsestadt für Gleichberechtigung, Teilhabe und den Abbau von Barrieren im Alltag: Die Mitglieder des Vereins Lebenswertes Bünde, der 1997 als Arbeitskreis für Behinderte und Pflegeberatung ins Leben gerufen worden war. Zum Jubiläum blickt Vorsitzende Ulrike Kowalewsky auf die Anfänge der Gruppe zurück – und schaut auf kommende Projekt.

„Wir wollen auch weiterhin Barrieren erkennen und den Finger in die Wunde legen, damit sich was ändert“, sagt Vereinsvorisitzende Ulrike Kowalewsky.

Denn auch wenn schon viel erreicht wurde, liegen noch eine Fülle an Aufgaben und Herausforderungen vor den Beteiligten, wie Kowalewsky unterstreicht. Ins Leben gerufen worden war der damalige Arbeitskreis vor genau einem Vierteljahrhundert von Reinhard Spanier, der die Geschicke der Gruppe bis 2011 leitete. Ihm folgte dann lange Jahre Rainer Ebmeier. „Ohne deren Engagement wären wir nie so weit gekommen, wie wir jetzt sind“, so die aktuelle Vorsitzende.