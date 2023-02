Kaninchen-Familie neben Bahngleisen in Bünde ausgesetzt

Das ist ziemlich herzlos: Unbekannte haben am vergangenen Freitag eine komplette Kaninchenfamilie an der Eisenbahnstrecke in Ahle ausgesetzt. Jogger entdeckten die insgesamt acht Alt- und Jungtiere zufällig. Die kleinen Hoppler sind nun im Bünder Tierheim. Dort hat man schon seit geraumer Zeit registriert, dass immer mehr der kleinen Tiere auf ähnliche Weise „entsorgt“ werden.

Die achtköpfige Zwerkaninchen-Familie ist einfach an den Bahngleisen in Ahle ausgesetzt worden.

Es ist etwa 21 Uhr am 3. Februar. Und es ist kalt und regnet, als zwei Jogger am Bahndamm in der Nähe der Ostkilverstraße vorbeilaufen – und die süßen Zwergkaninchen an den Gleisen entdecken. Einer der Männer fackelt nicht lange, zückt sein Handy und verständigt seinen Cousin, der selber Kaninchen hält. „Er hat mich dann angerufen und um Hilfe gebeten“, sagt der 43-Jährige, der anonym bleiben möchte.