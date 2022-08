Kartenverkauf läuft nur schleppend an

Ob Fritz Eckenga, Dave Davis, Purple Schulz, Buddy in Concert, NWD-Neujahrskonzert, das Schweizer Trio Starbugs Comedy oder Ausbilder Schmidt – die neue Saison der Stadtkultur Bünde, die am 26. August startet, präsentiert in den kommenden Monaten ein derart vielfältiges Programm, dass wirklich fast jeder auf seine Kosten kommen dürfte.

Gut 80 Veranstaltungen sind es, die im Universum und im Stadtgarten besucht werden können. „Wir haben diesmal einige Künstler im Angebot, die noch nie in Bünde zu Gast waren“, freut sich Dirk Kaiser, künstlerischer Leiter der Stadtkultur. So habe man beispielsweise Mary Roos und Wolfgang Trepper mit ihrem großartigen Programm „Mehr Nutten, mehr Koks“ (11. Dezember im Stadtgarten) für einen Auftritt in der Elsestadt gewinnen können. „Das hat schon viele Jahre auf unserem Wunschzettel gestanden“, sagt Kaiser. Ebenso neu seien das „Luschtobjekt“ Bülent Ceylan (14. Januar, Stadtgarten), die Show der griechischen Powerfrau Panagiota Petridou (21. April, Universum) und die Band „Reis against the Spülmaschine“ (29. April, Universum).