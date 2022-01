Katzenhalter soll Tierärztin mit Waffe bedroht haben

Bünde

Als Tierschützer und eine Veterinärin bei einem Bünder im Sommer 2020 eine kranke Katze in Augenschein nehmen wollen, soll sie der 52-Jährige mit einer Schusswaffe bedroht haben. Fakt ist: Die Polizei wird eingeschaltet, ein Spezialeinsatzkommando rollt an und überwältigt den Mann nach stundenlangen Verhandlungen. Ihm wird nun in wenigen Tagen vor dem Bünder Amtsgericht der Prozess gemacht.

Von Daniel Salmon