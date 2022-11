Kein Heimatpreis für Jens Neitzel

Bünder schafft es nicht in die engere Auswahl der Nominierten

Bünde

Bünde ist auch bekannt als die deutsche Zigarrenstadt. Dieser Wirtschaftszweig verhalf dem Ort an der Else zu Wohlstand. Daran erinnern noch heute viele Gebäude, Denkmäler und Straßen. Vor allem die Familie Steinmeister hat die heimische Zigarrenindustrie geprägt. Dass ihre Grabstätte auf dem Feldmark-Friedhof in neuem Glanz erstrahlt, ist im wesentlichen dem Steinmetz und Restaurator Jens Neitzel zu verdanken.

Von Hilko Raske