Kirchturmkreuz fliegt durch die Luft

Jahrzehntelang zierten der vergoldete Wetterhahn und das mehr als zwei Meter hohe Kreuz den Turm der evangelischen Johanneskirche in Hüffen. Nun wurden sie abmontiert. „Und das war höchste Zeit. Beim nächsten starken Herbststurm hätten Hahn und Kreuz in die Tiefe stürzen können“, sagt Holger Menke.

Fachunternehmen holt Wetterhahn und Kreuz von der Johanneskirche in Bünde – Experte: „Bei einem Herbststurm wäre das runtergeweht“

Geschafft: Knapp eine Stunde lange muss Klempnermeister Holger Menke mit dem Schlagschrauber die angerosteten Bolzen bearbeiten, die Kreuz und Kugel mit der Verankerungs am Turm verbinden. Mit einem Autokran wird das Kreuz dann zu Boden gelassen.

In einem aufwendigen Höheneinsatz haben der Bad Salzufler Klempnermeister und sein Team die Turmzier am Freitagmorgen abmontiert. Eigentlicher Grund für die Maßnahme: Die Kirchengemeinde will den Turm des Gotteshauses im Bünder Süden – es wurde 1962 eingeweiht – sanieren lassen.