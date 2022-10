„Klo-Problem“ am Bünder Bahnhof ist Geschichte

Na endlich: Das „Klo-Problem“ am Bünder Bahnhof gehört nun der Vergangenheit an. Seit letztem Donnerstag können Reisende die dortigen öffentlichen Toilettenanlagen benutzen – mehrere Monate nach der Wiedereröffnung des Gebäudes Anfang Juni.

Am Donnerstag ist die Toilettenanlage in Betrieb gegangen - Monate nach der Eröffnung der aufwändig sanierten Bahnhofshalle.

Zuletzt hatte es vor allem in den sozialen Medien immer wieder Kritik an der unbefriedigenden WC-Situation am Bahnhof gegeben. Zwar waren die Sanitärräume selbst schon vor geraumer Zeit fertiggestellt worden. In Betrieb gehen konnten sie aber nicht. Der Grund: Eine Zuwegung zum Klo-Eingang an der Seite des Bahnhofskomplexes fehlte noch.