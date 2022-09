Konfirmanden aus Bünde backen 100 Brote

Verkauf an diesem Sonntag zum Erntedank-Gottesdienst

Am Nachmittag begann das große Brotebacken in der Bäckerei Erdbrügger in Bünde. Gedacht sind die Backwaren für die Aktion „5000 Brote“, bei der die Konfirmandinnen und Konfirmanden unter Anleitung von Bäckermeister Volker Erdbrügger und weiteren Helfern 100 Brote herstellen.