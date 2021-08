Kontakt mit Wasser vermeiden

Gefährliche Blaualgen im Moorsee in Bünde – Hundebesitzer sollten auf ihre Tiere achtgeben

Bünde

Wer derzeit am Moorsee in Randringhausen vorbeispaziert, dürfte beim Anblick der Wasseroberfläche stutzen: Ein grün-blauer Belag hat sich gebildet. Und der signalisiert eine in den vergangenen Jahren immer wiederkehrende Gefahr für Mensch und Tier.

Von Peter Schubert