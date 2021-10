25-Jähriger wegen Computerbetrugs in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 4500 Euro verurteilt

Bünde

Wegen Computerbetrugs in zwei Fällen ist am Montag ein 25-Jähriger vom Bünder Amtsgericht zu einer Geldstrafe in Höhe von 4500 Euro verurteilt worden. Opfer war ein 84-jährige Rentnerin aus Rödinghausen.

Von Hilko Raske