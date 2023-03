Stadt will Friedhofsgebühren deutlich anpassen

Bünde

Das Sterben in Bünde wird teurer. Die Kosten für die Friedhofsgebühren und für Bestattungen steigen ab 1. Juli auf städtischen Grabstellen deutlich an. Muss man jemanden beerdigen, liegen die Kosten in der Regel im vierstelligen Bereich.