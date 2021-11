Kreis Herford macht Lehrern ein Booster-Angebot

Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken auf 323,3 – zwei Schnelltestzentren gehen am 1. Dezember in Betrieb

Die so genannte Booster-Impfung soll in den Weihnachtsferien in der Sporthalle des Erich-Gutenberg-Berufskollegs in Bünde angeboten werden. Details sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Zudem gebe es derzeit Gespräche zwischen Kreis und Kommunen, welche Angebote zur Impfauffrischung den Mitarbeitern von Kitas gemacht werden könnten.