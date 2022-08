Kreis Herford untersagt Wasserentnahme aus den Flüssen

Else nur noch zwölf Zentimeter hoch - Fische drohen zu ersticken

Bünde/Kirchlengern

Die Wasserstände der Flüsse im Kreis Herford sind dramatisch niedrig. An der Pegelmessstelle der Else in Oberahle sind nur noch zwölf Zentimeter abzulesen. Die Fische drohen zu ersticken. Daher verbietet der Kreis Herford ab Samstag, 13. August, die Wasserentnahme aus den Gewässern. Mit teils dramatischen Folgen für die Landwirte.

Von Kathrin Weege