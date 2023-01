Kultige Comedy-Night in Bünde

Sie ist inzwischen Kult: Die Bünder Comedy-Night, die am Freitag, 27. Januar, am Samstag, 28. Januar, um jeweils 20 Uhr und am Sonntag, 29. Januar, um 19 Uhr bereits zum 88. Mal im Universum Bünde (Hauptstraße 9) stattfindet. Comedyfans dürfen sich wieder auf ein abwechslungsreiches Programm mit vier Künstlern freuen.

Bora ist eine Dampflok mit viel Herz, Ghettoattitüde und Soul. Seine Gedanken sind ein Flug zwischen sozialer Kritik, Philosophieren an einem lauen Spätsommer Abend mit Wein, Zigarette und einem Earth, Wind & Fire Song. „Liebevolle Attitüde“ ist Bora, mit all seinen Facetten und Gedanken. Boras Ziel ist es, jeden Abend auf der Bühne so legendär, episch, voller liebevoller Attitüde und glamourös zu gestalten, dass die Zuschauerinnen beim Kaffee am nächsten Morgen immer noch ein Lächeln im Gesicht haben.