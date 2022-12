Lange Haftstrafe für Tabak-Mogul

Einen Mogul nennt man jemanden, der glänzende Geschäfte macht und dabei reich wird. Dass die Geschäfte gut liefen für einen 51-jährigen Polen, brachte ihn vor Gericht, denn es handelte sich um Zigaretten-Schmuggel – den er als Lieferant für eine jüngst verurteilte Bande betrieb, die ihre illegalen Glimmstängel unter anderem in Bünde zwischenlagerte.

Lager auch in Bünde: Landgericht Bielefeld verurteilt Zigarettenschmuggler

Dass er reich geworden sein könnte, stritt der Pole in seinem Prozess aber ab. Fest steht seit Freitag: Der Tabak-Mogul hat sein Zuhause für die nächsten Jahre in einer schnöden Beton-Villa mit vergitterten Fenstern. Der 51-Jährige war schon eine feste Größe in den jüngsten Zigarettenschmuggel-Prozessen der 9. großen Strafkammer des Landgerichts Bielefeld, noch bevor er überhaupt festgenommen werden konnte.