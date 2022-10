Lärmschutz an der A30: „Aufgeben ist keine Option“

Es scheint eine endlose und mühselige Geschichte zu sein: der Kampf von Bodo Meier gegen den ewigen Lärm, den die Fahrzeuge auf der A30 tagein, tagaus produzieren. Seit vier Jahrzehnten fordert Meier einen angemessenen Lärmschutz auf der Nordseite der A30 im Stadtteil Ahle, hat entsprechende Petitionen in Düsseldorf und später in Berlin eingereicht. Doch inzwischen ist Meier so richtig gefrustet.

Im Frühjahr schien ein wichtiger Etappensieg errungen. Eine neue Lärmschutzwand, die 1,70 höher ist als die alte, soll gebaut werden. Dass Bewegung in die Sache gekommen ist, teilte damals der heimische Bundestagsabgeordnete Stefan Schwartze Meier persönlich bei einem Hausbesuch mit. „Wir haben eine schriftliche Bestätigung vom Bundesverkehrsministerium an den Petitionsausschuss, dass dieser Abschnitt in das freiwillige Lärmschutzsanierungsprogramm aufgenommen worden ist“, so Schwartze im vergangenen April.