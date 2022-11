Laternenumzug eröffnet „Weihnachtliches Bünde“ und Adventsmarkt

Ab dem 24. November wird es in der Elsestadt festlich

Bünde

Bis zum Weihnachtsfest dauert es zwar noch ein Weilchen, aber schon in wenigen Tagen wird in Bünde die festliche Zeit offiziell eingeläutet. Zum Auftakt am Donnerstag, 24. November, sind alle Kinder der Elsestadt mit ihren Eltern, Verwandten, Freunden und ihren selbst gebastelten Laternen sowie bunten Lampions zum traditionellen Laternenumzug durch die Innenstadt eingeladen.