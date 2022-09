Lebensgefährliche Messerattacke in Bünde

Eigentlich sollte eine private Feier vorbereitet werden, doch zwei Männer geraten dabei in Bünde in Streit. Am Ende liegt ein Mann im Krankenhaus - mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen. Dringend tatverdächtig ist ein 38-jähriger Bünder, der zum Messer gegriffen haben soll.

Die Polizei in Bielefeld hat eine Mordkommission eingerichtet. Es geht um ein versuchtes Tötungsdilekt in Bünde.

Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Deshalb hat eine Mordkommission der Polizei Bielefeld die Ermittlungen aufgenommen, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Bielefeld.

Die Tat ereignete sich am Samstag, 24. September, gegen 9 Uhr an der Eichholzstraße in Bünde. Dort liefen die Vorbereitungen für eine private Feier zweier Familien. Der dringend tatverdächtige Bünder (38) und das Opfer - ein 30-jähriger Bünder - gerieten dabei aus bislang ungeklärtem Grund in Streit, schildern Staatsanwaltschaft und Polizei in ihrer Mitteilung. Der Streit führte so weit, dass dem 30-Jährigen mit einem Hackmesser schwere Kopfverletzungen zugefügt wurden.

Der 30-Jährige habe sich in Sicherheit bringen können, während weitere anwesende Personen den 38-Jährigen von seiner Nacheile und von möglichen weiteren Attacken abhielten. Er konnte durch die alarmierten Polizeibeamten am Tatort widerstandslos festgenommen werden.

Das Opfer wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt und für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo sich der Bünder mit Stand Samstagabend weiterhin befindet. Seine Verletzungen erwiesen sich später als lebensbedrohlich, heißt es in der Mitteilung.

Leiter der zuständigen Mordkommission „Eichholz“ ist der Erste Kriminalhauptkommissar Markus Mertens des Polizeipräsidiums Bielefeld. Die Mordkommission setzt sich aus Ermittlern der Kreispolizeibehörde Herford und des Polizeipräsidiums Bielefeld zusammen.

Die Vorführung des Tatverdächtigen beim Amtsgericht Bielefeld ist für Sonntag, 25. September, angesetzt.