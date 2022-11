Lesereise zeigt Kindern die Vielfalt der Welt

Jedes Jahr wird der Kreis Herford im November vom Vorlesefieber gepackt. Mehrsprachige, lebendige Lesungen, vielfältige Aktionen für Kinder und Jugendliche sowie begeisterte Zuhörer - das sind die Merkmale der zweiwöchigen Lesereise. Das Besondere daran: Kinder können eine Geschichte parallel in mehreren Sprachen hören. So auch am Donnerstagvormittag in der Gemeindebücherei Kirchlengern. Dort begrüßten Büchereileiterin Michaela Nagel, Friederike große Deters und Alena Friedmann vom Kommunalen Integrationszentrum nicht nur die mehrfach ausgezeichnete deutsch-rumänische Kinderbuchautorin Yvonne Hergane, sondern auch Mädchen und Jungen der AWO-Kita Zappel aus Südlengern.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch