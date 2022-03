„Lettow-Vorbeck“ heißt in Bünde bald „Else“

Bünde

In wenigen Wochen verschwindet das Andenken an den umstrittenen Preußen-General Paul von Lettow-Vorbeck (1870-1964) von Bündes Straßenkarte. Die Lettow-Vorbeck-Straße wird dann zur Verlängerung der bisherigen Elsestraße. Der Verkehrsausschuss der Kommune hat für den neuen Namen am Donnerstagabend grünes Licht gegeben. Die abschließende Zustimmung des Stadtrats gilt als sicher.

Von Daniel Salmon