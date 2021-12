Lolli-Speicheltests von Grundschülern verschwunden

Gesundheitsamt bestätigt Vorfall in Bünde – alle Jungen aus der betroffenen Klasse müssen einen Tag zu Hause bleiben

Bünde

Weil ein Teil der Corona-Tests einer vierten Klasse an der Grundschule Bustedt nach Informationen dieser Zeitung verschwunden ist, musste die Hälfte der Kinder – allesamt Jungen – am Mittwoch zuhause bleiben. Am Donnerstag wurden die Schüler zudem sicherheitshalber getrennt von den Mädchen unterrichtet.

Von Daniel Salmon