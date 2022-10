Lydia-Gemeinde bittet zum Tanz

Bünde

Kirche - das ist die Predigt am Sonntag, das gemeinsame Gebet und der Gesang? Natürlich ist das ein wichtiger Bestandteil. Dass Kirche heutzutage aber auch ganz andere Wege einschlägt, sich öffnet, zeigt die evangelisch-lutherische Lydia-Gemeinde. Sie bittet anlässlich des Late-Night-Shoppings, das am Freitag, 21. Oktober, in der Bünder City veranstaltet wird, zum Tanz. Und das in der ältesten Kirche der Elsestadt.

Von Hilko Raske