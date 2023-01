Mann soll schlafende 17-Jährige vergewaltigt haben

Bünder (29) wegen Tat in Herford angeklagt – Fotos an Bekannte verschickt?

Bünde/Herford/Bielefeld

Er soll seine damals minderjährige Freundin im Schlaf vergewaltigt, von der Sextat Fotos gemacht und diese dann per Whatsapp an Kumpels verschickt haben: Wegen dieser und weiterer Vorwürfe muss sich ein Bünder (29) ab dem 16. Januar vor dem Bielefelder Landgericht verantworten. Derzeit sitzt der Mann in U-Haft.

Von Daniel Salmon